Sergio Sylvestre, J-Ax lo difende e attacca Salvini: "Imbarazzanti ignoranti a cui paghiamo lo stipendio"

Sul caso Sergio Sylvestre due cose ci si poteva aspettare da J-Ax: che difendesse il suo ex allievo ad Amici e che insultasse Matteo Salvini. Entrambi gli obiettivi sono stati centrati con un post pubblicato dal rapper ex leader degli Articolo 31 sul proprio profilo Instagram.

"Ho conosciuto Sergio quando ho fatto Amici insieme al mio fratello Nek - scrive J-Ax -. Ho conosciuto un ragazzo timido, riservato e innamorato di due cose: la musica e l’Italia". Da "vero artista", Sylvestre ha sbagliato l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico per troppa emozione: "Più volte durante Amici l’ho visto commuoversi durante un pezzo o fermarsi per la troppa emozione". Il segno distintivo, sottolinea il rapper, "di un vero artista e di un vero uomo". Quindi l'attacco diretto a chi, come Salvini e Daniela Santanchè, aveva criticato l'esibizione di "Sergione": "A differenza degli imbarazzanti ignoranti che diffondono odio sui social e a cui paghiamo lo stipendio da decenni che non conoscono nemmeno il significato di un pugno chiuso per un ragazzo afroamericano".

