Elisabetta Gregoraci, la pazzesca rivelazione di Pupo: "Ho vissuto dei momenti con lei che..."

24 giugno 2020 a

a

a

Hai capito, Pupo? Il cantante si prepara per la prossima stagione in vesta di opinionista del Grande Fratello Vip, appuntamento per metà settembre su Italia 1. E intervistato da Chi di Alfonso Signorini, che condurrà la trasmissione, Pupo si lascia andare ad alcune considerazioni sul cast del programma. Interessanti le parole che spende su Elisabetta Gregoraci, non ancora confermata, anzi Flavio Briatore si sarebbe opposto. Eppure, i rumors televisivi la indicano come arruolata. E su di lei Pupo afferma: "Darebbe grandi spunti". E ancora: "L'ho lanciata come mia valletta nel programma che si chiamava Il Malloppo. Ho vissuto con lei dei momenti che potrei raccontare soltanto in trasmissione". E chissà a che si riferisce. Di sicuro, Pupo, si "intesta" il lancio nel jet-set della Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci, un clamoroso ritorno in tv in grandissimo stile? Ai piani alti di Mediaset gira una voce

Non ci pensare neanche. Indiscreto: la furia di Briatore contro la Gregoraci, tutta colpa di Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.