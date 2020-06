Cesare Cremonini, la battuta sulla colf: "La pago e posso cambiarle nome". Scatta un assurdo linciaggio

26 giugno 2020 a

Cesare Cremonini è stato suo malgrado protagonista di un fraintendimento che gli è costato una valanga di polemiche e critiche. Ospite di Alessandro Cattelan nella trasmissione Epcc, il noto cantante ha dato vita ad un siparietto che è stato recepito male: “Ho una donna delle pulizie che si chiama Emilia, anche se non è vero, non si chiama così, è il nome che vorrei dare a mia figlia. Lei è moldava e io ho preteso in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Non so qual è il nome ma ognuno dovrebbe chiamare le persone come meglio crede, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Sono pagate e quindi possono cambiare il loro nome”. Apriti cielo, la battuta con chiaro intento ironico è diventata virale in un attimo sui social e ha scatenato vere e proprie proteste. Al punto che Cremonini è stato costretto a replicare per chiarire quanto accaduto, e lo ha fatto pubblicando un video in cui balla e bacia la colf: “Non vi preoccupate - dice lei - noi ci amiamo”.

