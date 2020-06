Lorella Cuccarini, indiscrezione-terremoto: "Come Massimo Giletti", clamoroso "vaffa" alla Rai?

26 giugno 2020 a

Proprio mentre trapelava la durissima lettera di Lorella Cuccarini a ridosso dell'ultima puntata de La vita in diretta su Rai 1, da cui è stata di fatto cacciata, lettera durissima nei confronti del collega con cui conduce il programma, Alberto Matano, TvBlog dava conto di un'ulteriore indiscrezione sulla "conduttrice sovranista". È ufficialmente fuori da La Vita in Diretta, la comunicazione le sarebbe stata data ieri, giovedì 25 giugno, in un incontro a Roma con Stefano Coletta, direttore di Rai 1. Ma non solo: la vera notizia è che Urbano Cairo, secondo il sito tv specializzato, sarebbe sulle sue tracce. Lorella Cuccarini a La7? L'idea sarebbe quella di affidarle un programma in onda nella fascia pomeridiana, probabilmente subito dopo Tagadà, ossia proprio nella fascia oraria in cui va in onda La Vita in Diretta. Nel caso, si tratterebbe di una vicenda molto simile a quelle di Massimo Giletti, cacciato dalla Rai e "ripescato" da Urbano Cairo con enorme successo.

