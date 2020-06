Valeria Marini, ma quale showgirl? "Cosa mi hanno proposto", una novità assoluta

Francesco Fredella 26 giugno 2020 a

Il titolo è stellare: “Boom”. La nuova canzone di Valeria Marini, che ha preso parte ad un nuovo progetto musicale subito dopo il lockdown, già piace a tutti. Adesso la “stella” bionda - diva assoluta del Bagaglino - diventa cantante. Una parentesi nella sua lunga carriera di attrice, showgirl e imprenditrice.“Vi presento in anteprima un progetto musicale che mi è stato proposto subito dopo il lockdown per la pandemia da Coronavirus”, racconta la Marini, ospite negli studi romani di RTL 102.5.

“Boom” è il titolo della canzone scritta per lei da Giacomo Eva, autore “giovane e speciale” vuole precisare Valeria. Solare ed energica, la Marini ha spiegato il significato che sta dietro la canzone: “Una canzone che vuole dare un messaggio di gioia e speranza, la musica è vita e ognuno di noi deve tirare fuori il Boom inteso come l’energia che ha dentro – prosegue - la forza sta in noi, questa canzone è dedicata soprattutto alle donne”.

