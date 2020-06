Lorella Cuccarini e Alberto Matano, gelo a La vita in diretta dopo la lettera: in onda così, non si guardano mai

26 giugno 2020 a

Come prevedibile, gelo clamoroso a La vita in diretta tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ultima puntata funestata dalla lettera-sfogo della più amata dagli italiani, "silurata" dalla Rai. La Cuccarini ha accusato Matano di "maschilismo" e di pressioni dietro le quinte, poche ore prima di ritrovarsi accanto a lui per l'ultima volta. E davanti alle telecamere i due conduttori hanno tradito tutta la tensione di questa stagione, al di là delle dichiarazioni di facciata a uso stampa. Matano e Lorella impietriti, a reciproca distanza di sicurezza (in tutti i sensi). Lei livida, lui in evidente impasse, e anche quando il primo collegamento non parte, i due faticano a sdrammatizzare. Soprattutto, come notato da molti telespettatori in diretta, i due non si scambiano mai uno sguardo, fissando rigidi l'obiettivo oppure, in alternativa, troupe e autori. Un bruttissimo finale di stagione.

