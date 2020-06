Antonella Clerici "dimenticata" a La Prova del cuoco: dopo l'ultima puntata, una accusa clamorosa

28 giugno 2020 a

Hanno dimenticato Antonella Clerici a La Prova del cuoco? L'accusa, di Lucio Presta, è clamorosa. Venerdì scorso lo storico cooking show ha chiuso i battenti dopo 20 anni di onorato servizio. La conduttrice, Elisa Isoardi, ha salutato in modo un po' sbrigativo, forse per la commozione o forse per la delusione. Ma a Presta, l'agente dei vip della tv, non è andato giù il congedo su Instagram di Endemol Shine Italy, la società che produceva lo show.

Un ringraziamento alla Isoardi, a Claudio Lippi e allo staff che ha lavorato dietro le quinte "con passione e grande professionalità". E la Clerici, che ha "inventato" La prova del cuoco? "Avete dimenticato – nota Presta "senza polemiche" - 17 anni di successi, chi ha iniziato e portato al successo, ma un grande uomo mi ha insegnato che la gratitudine è un sentimento della vigilia. Detto ciò avevo visto molto ma questo è tanta roba". Che dietro lo "sgarbo" della Endemol ci sia una certa stizza per la decisione della Clerici di tornare in tv con un programma alternativo proprio alla Prova del cuoco?





