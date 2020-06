Temptation Island, Antonio Zequila nel cast con la sua nuova fiamma? Ecco di chi si tratta

Francesco Fredella 29 giugno 2020 a

Fa boom boom. Antonio Zequila non perde il vizio. E’ un vero sex symbol che nella sua lunga carriera ha fatto innamorare tantissime donne. Dopo la fine della storia con la sua storica fidanzata Marina ha detto definitivamente addio alla super modella mozzafiato. Adesso, sta per uscire con una ragazza bellissima. “Non ci sentiamo da molto, per me è stata una sorpresa. Lei è la sosia di Manuela Arcuri, la vedrò il prossimo weekend a Roma”, assicura a Libero l’ex vippone del Grande Fratello.

“Perché non riesco a trovare l’anima gemella? Perché sono un capricorno!” scherza l’attore. “Sono ancora giovane, nonostante abbia superato i 50”. Poi Zequila lancia un’indiscrezione bomba: “Temptation Island? Sì, devo dire che c’è stato un contatto. Le sorprese non mancano mai!”. Adesso, dopo questa frase, è di nuovo gossip.

