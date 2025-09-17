Temptation Island, il trionfo delle corna a costo zero

Partiamo dai numeri: torna Temptation Island e domina la prima serata del lunedì, non facilissima, portando in dote a Canale 5 2 milioni e 804mila telespettatori con uno share del 20,2 per cento. Corna, amorazzi e scenate varie sono una formula magica anche in versione E poi..., sorta di spin-off del reality sulle coppie scoppiate condotto da Filippo Bisciglia che ha il compito di indagare su cosa è successo a fidanzati e fidanzate dopo la prima partecipazione allo show andata in onda l’estate appena conclusa.

L’effetto amarcord, anche se a solo qualche settimana di distanza, è un asso pigliatutto capace di travolgere la concorrenza: la replica di Imma Tataranni - Sostituto procuratore 3 ha registrato 2,3 milioni su Rai 1, share del 16,1%; Boss in incognito su Rai 2 si ferma al 7,3% con 1 milione e 73mila spettatori: The Foreigner su Italia 1 non va oltre gli 820mila spettatori; il reading di Camilleri Autodifesa di Caino, con Luca Zingaretti su Rai 3, raduna 419mila aficionados. Ma nel successo eterno di Temptation c'’è qualcosa in più: quel misto di peperoncino, fiele, odore di sesso e di vendetta incrociata. Lo sguardo dal buco di una serratura, e pazienza se la porta è bella che spalancata (sulla camera da letto). Nota a margine: il nuovo Temptation è stato realizzato a costo zero o quasi, visto che i protagonisti hanno accettato di registrare dei video con il proprio smartphone per documentare cosa è accaduto fuori dall’isola, durante le vacanze “vere”.

Agli autori è rimasto il compito di assemblare questa telenovela-Frankenstein. Marco passa una estate di baldoria, anche se in passato si lamentava sempre con Denise di non aver soldi: capolinea. C’è poi il triangolo tra Valerio, Ary e Sarah: praticamente un Big bang erotico in cui tutti mollano (e odiano) tutti. Gran finale con Rosario e Lucia: la ragazza organizza una rimpatriata con i ragazzi single per vivere “momenti spensierati”. «Io sono entrata qui con intenzioni sane- spiega-, volevo andare a convivere, quando però sono entrata qui ho scoperto una persona che tirava su dei muri, quindi non ce la facevo più». Rosario svela che la sua ex ha avuto una storia con Andrea, poi con Salvatore. Per questo è partito bloccandola su WhatsApp. Non basta. Tra i due “manca reciprocità”, ormai “c’è una lontananza emotiva”. E così sceglie di accettare l’offerta di Temptation e diventare tronista di Uomini e donne. «Credo che un’occasione me la meriti».