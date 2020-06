Serena Enardu, è guerra tra Alessandro Graziano e Giovanni Conversano: "Hai mangiato abbastanza?"

Francesco Fredella 29 giugno 2020 a

Guerra. Tutto a colpi di post. Adesso Alessandro Graziano, ex tentatore di Serena Enardu a Temptation Island, asfalta Giovanni Conversano (che ha avuto anni fa una storia con Serena ed è tornato a parlare di lei in questi mesi). “Io vorrei sapere su che basi certa gente fa supposizioni. Non avete mangiato abbastanza su questa storia? (che noia)”, tuona Graziano. Il riferimento sembrerebbe più che diretto. Riferito, questa volta, a Conversano che con una lettera a DiPiù ha attaccato la sua ex Serena dopo la fine della lunga storia con il cantante Pago. I due hanno vissuto proprio a Temptation uno dei momenti di crisi.

