Belen Rodriguez ha sedotto anche Bruno Vespa: "Il suo sedere fa la storia ogni volta"

Anche Bruno Vespa ha ceduto al fascino di Belen Rodriguez. Il suo ultimo libro, Bellissime!, si annuncia già come il blockbuster dell'estate: gioco facile, visto che mister Porta a porta ripercorre a modo suo decenni di fascino e seduzione al femminile con retroscena e indiscrezioni (anche maliziose) su sex symbol dello spettacolo italiano come Sophia Loren e Gina Lollobrigida, le gemelle Kessler, Claudia Cardinale, Laura Antonelli, Stefania Sandrellli, Edwige Fenech, Valeria Marini. Su su fino a Belen, appunto, con il suo "incarnato gaucho e gli occhi da cerbiatto". In un passaggio, Vespa svela senza falsi pudori il suo punto di forza. Quale? "Il sedere che fa storia ogni volta". Sì, sotto sotto quasi tutti i maschietti italiani lo sapevano già.

