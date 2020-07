Belen Rodriguez, cuore stracciato? De Martino paparazzato in barca con... scoop-terremoto

Francesco Fredella 01 luglio 2020 a

Stefano De Martino paparazzato con una bionda che non è Belen Rodriguez. Lo scoop è del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti che immortala una ragazza irriconoscibile e dal fisico mozzafiato. L’ex ballerino di Amici si diverte e “prende il largo in barca”, come scrive il settimanale. E’ mistero sull’identità della donna. Intanto, De Martino si chiude in un religioso silenzio. Belen, invece, pubblica foto e continua a volare sui social.

La rottura - per la seconda volta - resta avvolta nel mistero. Non si sono indizi che riportano ai reali motivi: tutte supposizioni. Poche certezze, insomma. Ma la foto in copertina su Nuovo lascia pochi dubbi: De Martino appare sereno. Sorride. Un momento di relax. Sarà lei la sua nuova fiamma? Mistero. Non sembra affatto in alto mare.

