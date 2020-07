Belen Rodriguez, la pazzesca foto del tuffo in piscina: lato B da cartolina, il bikini dov'è?

01 luglio 2020 a

Un tuffo dove l'acqua è più blu. Belen Rodriguez su Instagram conquista tutti con la cronaca (quotidiana) del suo weekend di relax in una villa da sogno sul lago di Como. Pochi amici, buoni: il figlio Santiago, il fratello Jeremias Rodriguez, il collaboratore Mattia Ferrari, la new entry Salvatore Angelucci (ex tronista di Uomini e donne) in compagnia della fidanzata Alessandra Gallocchio, E poi sole, piscina, tintarella e tanti giochi. Il tutto, si diceva, sotto l'ala protettrice di Instagram, che testimonia la "reazione d'orgoglio" della showgirl argentina alla crisi coniugale dolorsa con Stefano De Martino.

Belen, un caldissimo weekend sul lago in compagnia molto intima. La foto in piscina, il bikini "sparisce" | Guarda

Mentre l'ormai ex marito si dedica al lavoro a Napoli, con Made in Sud, Belen ricarica le pile e mostra i muscoli, pardon il fisico. E la foto del suo tuffo dalla piscina, con posa "da cartolina" che la immortala a mezz'altezza in tutto il suo splendore, sembra tanto un messaggio diretto proprio a Stefano.

