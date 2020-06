Belen Rodriguez 'dimentica' De Martino: "Casa da sogno", e non solo quella. Lo scatto da urlo in bikini

30 giugno 2020 a

a

a

Belen Rodriguez si sta godendo un po’ di relax sul lago di Garda, cercando di distrarsi dall’ondata di gossip che l’ha travolta dopo la rottura con Stefano De Martino. Le voci si rincorrono impazzite tra presunti liti familiari e tradimenti vari, ma Belen continua a mostrarsi in tutta la sua bellezza sui social. I siti specializzati di gossip parlano sempre di più della crisi con il marito, ma la Rodriguez sembra far finta di nulla. E così in mezzo a tutte queste voci incontrollate, la showgirl argentina si è fatta immortalare in bikini affacciata da quella che definisce “una casa da sogno”. E ovviamente ha subito riscosso una valanga di mi piace e commenti, molti dei quali inerenti proprio De Martino. Sul quale però Belen rimane in religioso silenzio, per il momento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.