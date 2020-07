Belen Rodriguez, "l'amore è per...": colpo di grazia a De Martino? Non sono parole, ma fucilate

01 luglio 2020 a

a

a

Voci impazzite sul gossip che sta infiammando l'estate, ossia la rottura, traumatica e misteriosa, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Come è noto, il ballerino di Made in Sud su Rai 2 è stato accusato di averla tradita, accuse a cui ha reagito con veemenza: smentita categorica. E proprio in quelle ore concitate, ecco che la showgirl argentina ha pubblicato uno sfogo sui social, piuttosto enigmatico, come sempre misterioso, ma nel quale in molti hanno visto un riferimento a quello che ormai è il suo ex, De Martino appunto. Poche, e incisive, parole: "L'amore è per gente vera", ha scritto la Rodriguez sui social. Ogni riferimento non è puramente causale.

Stefano De Martino "zuzzusiello?". Belen mollata, nuovo flirt sul set: gossip impazzito (e imbarazzo)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.