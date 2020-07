Asia Argento, le ultime terrificanti rivelazioni: "Stuprata a 21 anni, per salvarmi da Weinstein mi chiusi nell'armadio"

05 luglio 2020 a

Due paginate di intervista, un colloquio fiume, quello in cui Asia Argento si racconta per filo e per segno al Fatto Quotidiano: dagli esordi fino al MeToo, passando ovviamente per la vita privata, la carriera, la figlia, gli alti e i bassi. Si torna a parlare ancora di Harvey Weinstein, il produttore cinematografico-orco in galare per stupro dopo la pioggia di accuse, a cui aveva preso parte anche la Argento. "Mi ha violentata quando avevo appena 21 anni - ricorda -: da quel giorno tutti i festival sono diventati una persecuzione, un inferno. Una volta ero a New York per girare un film: di notte Winstein scopre dove siamo, arriva, solita scena, dà i pugni alla porta chiusa, fino a quando ci siamo così tanto spaventati da nasconderci in un armadio". E ancora, aggiunge: "È arrivato a corrompere i portieri degli alberghi; il problema è che ci sono voluti anni per far capire all'opinione pubblica come stavano le cose, che lui era il maiale e io non ero la mignotta. E lo dico con tutto il rispetto per le prostitute", conclude Asia Argento.

