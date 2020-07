I fatti vostri, Demo Morselli "fatto fuori". Bomba Cirillo: "Chiedetevi il motivo. Chi non ha mai litigato con Magalli?"

Francesco Fredella 08 luglio 2020 a

I fatti vostri senza Demo Morselli. A rivelarlo è Marcello Cirillo. "Anche Demo è stato fatto fuori dal programma”, tuona lo storico pianista di Piazza Italia. "Trovatemi una persona che non ha mai litigato con Giancarlo Magalli", continua al telefono. Poi annuncia: "Vi do la notizia. Il maestro Morselli non ci sarà. Chiedetevi il motivo". Cirillo, poi, passa a difendere Adriana Volpe - ex collega di Magalli - con il quale una forte fibrillazione in diretta si è trascinata in tribunale tra carte bollate e avvocati.

E quando, al telefono, torna su Morselli rincara la dose e dà un’altra spallata a Magalli: "Demo si ritrova a non avere più un futuro. Per colpa di chi? Starà a casa tutto l’anno. Siamo amici e fratelli. Poi colleghi. Adesso anche compagni di sventura", continua Cirillo. Cala il gelo. Per Cirillo la storia professionale vissuta con Magalli è acqua passata. E il futuro? "Una reunion che potrebbe far ritornare a sorridere i due musicisti".

