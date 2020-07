Eleonora Daniele, straziante confessione: "Quando è morto mio fratello autistico...", una svolta radicale

Francesco Fredella 20 luglio 2020 a

a

a

Per Eleonora Daniele è un momento d’oro: il matrimonio con Giulio Tassoni lo scorso anno, il grande successo di share con il suo Storie italiane (che torna a settembre) e soprattutto la nascita di Carlotta il 25 maggio scorso. Amore allo stato puro. Ma in un’intervista a Il Giornale, la regina del daytime si racconta a tutto tondo senza segreti. Parlando anche del passato e di suo fratello Luigi, scomparso qualche anno fa. "Era come un figlio", spiega Eleonora. Era autistico ed ho sempre badato a lui insieme alla mia famiglia. Forse è stata la morte di mio fratello che mi ha svegliata, mi ha costretto a fare un bilancio della vita, mi ha portata a volere un altro affetto". Eleonora era legatissima a suo fratello. Un rapporto di simbiosi, amore. Lo porta sempre nel suo cuore.

"Le insegnerò il valore della libertà", Eleonora Daniele si racconta dopo la maternità

La Daniele, che è andata in onda con il suo Storie italiane fino all’ultimo giorno di gravidanza con ascolti altissimi, tra un mese festeggerà un compleanno speciale: esattamente il 20 agosto. E sarà il primo che trascorrerà con la piccola Carlotta in braccio. Poi, a settembre, si riaccenderanno i riflettori del suo programma del mattino. Sempre su Raiuno, sempre all’insegna delle inchieste, scoop e grandi interviste. Tenetevi pronti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.