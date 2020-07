Al Bano Carrisi, impensabile sfottò-vip in pubblico: "I dinosauri? Muti", chi lo sbeffeggia

20 luglio 2020 a

Che sfottò per Al Bano Carrisi. Il simpatico colpo basso è firmato J-Ax, il rapper il cui vero nome è Alessandro Aleotti, il quale ha postato una foto che lo ritrae, appunto, insieme al cantante di Cellino San Marco. J-Ax infatti si trova in Puglia, dove è stato accolto da Al Bano con la cordialità che contraddistingue quest'ultimo. E per ringraziarlo, in calce al post che potete vedere qui sotto, il rapper ha scritto quanto segue: "E i dinosauri muti. I miei amici > i vostri amici. Grazie Al Bano per tre giorni incredibili nella tua terra", ha concluso J-Ax. E che c'entrano i dinosauri? Presto detto: il riferimento è alla ormai celeberrima gaffe di Carrisi a Domenica In di Mara Venier, dove parlando della battaglia contro il coronavirus si disse certo che l'uomo la aveva vinta poiché, in passato, aveva già vinto contro i dinosauri. Cala il sipario.

