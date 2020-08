Beautiful, soap piccantissima: sesso sul set e bambole gonfiabili, la sconvolgente soffiata del produttore

13 agosto 2020 a

a

a

Sesso sul set a Beautiful? Anche sulla soap opera più longeva e "bollente" della tv mondiale, famosa per gli intrecci piccanti e fantasiosi tra i vari protagonisti, è calata la scure del coronavirus e dell'emergenza sanitaria globale. Mascherine impossibili e distanze di sicurezza complicate, tra gli attori allora si abbonda in gel igienizzante. Ma come fare quando si deve girare una scena un po' più "ravvicinata"?

A svelarlo, riporta il Fatto quotidiano, è il produttore esecutivo- sceneggiatore capo, Bradley Bell: "Quando stavamo rivedendo le sceneggiature, abbiamo iniziato a mettere in scena tutte le scene romantiche e abbiamo visto che risultavano appiattite, così abbiamo messo insieme le nostre teste cercando di capire come far funzionare queste scene senza infrangere la regola dei due metri… e abbiamo tirato fuori una bambola gonfiabile che abbiamo usato anni fa come un cadavere“. Non solo, gli attori sono anche costretti, nelle scene a letto, a fare coppia con i loro partner della vita reale, mariti, mogli e fidanzati. Congiunti, di nome e di fatto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.