Caterina Balivo, dopo l'addio a Vieni da me il mistero in Rai: sparita dai radar, gira una voce

Si gode le vacanze, Caterina Balivo: la famiglia, il mare, la Toscana, la Sicilia. Ma per l'ormai ex conduttrice di Vieni da me le ferie potrebbero non finire con l'estate. Dopo l'addio volontario al fortunato talk del pomeriggio di Raiuno, infatti, la bella e brava napoletana non risulta nei palinsesti Rai della prossima stagione. Da settembre, insomma, non la vedremo in tv. E non risulta, al momento, alcuna trattativa in corso con viale Mazzini. La Balivo è in stand-by, volontario, ma pur sempre una bella botta soprattutto per i suoi fan che vorrebbero rivederla al più presto sul piccolo schermo.

Il dettaglio che scatena il pesantissimo sospetto sul marito: Caterina Balivo, che succede?

Dopo Detto Fatto, lasciato in eredità a Bianca Guaccero, e Vieni da me, Caterina secondo indiscrezioni punterebbe a qualcosa di più di un programma quotidiano, anche per non sacrificare troppo la famiglia. La diretta interessata aveva spiegato di essere "aperta a qualsiasi tipo di progetto", ma c'era chi sussurrava di un possibile cambio di casacca, con un clamoroso approdo a Mediaset poi smentito dal Biscione ("Fantasie destituite di ogni fondamento"). La Balivo resta insomma una risorsa Rai a tutti gli effetti, anche se per ora il primo canale non sembra sapere come utilizzarla. Un bel problema.

