Coronavirus, due positivi sul set del cinepanettone: paura per Boldi e De Sica, riprese sospese

“Questo film non s’ha da fare”: allarme sul sul di Natale su Marte, il nuovo cinepanettone firmato Boldi- De Sica. Giunge notizia di due positivi sul set. Si tratterebbe di due persone che portano i pasti. Nonostante i controlli serrati, sembra che l’imprevisto non sia mancato. Riprese sospese. Infatti, sono scattati immediatamente i controlli: esito negativo per una trentina di persone. Adesso, sembra che le riprese possano riprendere a breve: qualche giorno di ritardo che non comporterà problemi alla lavorazione del film.

