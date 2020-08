Elenoire Casalegno e Vittorio Sgarbi, quella relazione-scandalo con lei giovanissima: "Non un segno indelebile"

18 agosto 2020 a

a

a

Della storia tra Vittorio Sgarbi e l'allora giovanissima Elenoire Casalegno si è parlato a lungo, con una punta di scandalo. Oggi la 44enne presentatrice savonese, intervistata dal Giornale, affronta la questione: "A quell’età molte donne subiscono il fascino dell’uomo più adulto", Sgarbi "era molto affascinante" ma quella relazione non ha lasciato "un segno indelebile" nella sua vita. Sgarbi non ne avrà a male, in fondo il loro rapporto è durato circa 3 mesi per poi sfumare. Decisamente più rilevante, per Elenoire, quello con Dj Ringo: "Una storia per me davvero significativa con lui, con cui infatti ho fatto una figlia". Oggi c'è Andrea, "un commercialista che cucina da Dio" e che "ha saputo prendermi per mano". Auguri agli innamorati.

“I leccac*** Scanzi e Travaglio e il loro culatello Di Maio...". Sgarbi si autocensura ma è troppo tardi: a valanga, frasi irriferibili | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.