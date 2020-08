Andrea Bocelli, dramma nel mare di Sardegna: "La nostra cagnolina è dispersa, aiutateci a trovarla"

22 agosto 2020 a

La cagnolina di Andrea Bocelli è dispersa in mare in Sardegna. Il cantante e la moglie, disperati, hanno pubblicato un annuncio su Facebook affinché qualcuno riesca a dare una mano per ritrovarla. "Cari amici, questa volta vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto. Pallina, il nostro piccolo levrierino italiano, risulta dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci", scrive Bocelli.

"Non porta guinzaglio, è molto affettuosa... Sarà solo, sicuramente, molto impaurita. Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino - si legge nel post di Bocelli -. Speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti".

