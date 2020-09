Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip, una voce clamorosa. "Non risponde al telefono", silenzio sospetto

Francesco Fredella 01 settembre 2020 a

a

a

A volte ritornano. E in questo caso, se fosse confermata l’indiscrezione, sarebbe un vero colpaccio. Si vocifera che Cristiano Malgioglio possa tornare - come concorrente temporaneo - nella casa del Grande Fratello Vip (dove è iniziata alcuni anni fa un’altra sua avventura televisiva). Per

Il reality di Canale5 sarebbe una garanzia: lo share, sicuramente, arriverebbe alle stelle insieme alle interazioni in Rete (dove Malgy può contare su numeri strepitosi). Per adesso conferma da parte di Cristiano, che in queste ore non risponde al telefono. Silenzio assoluto. Un amico a lui molto vicino ci dice solo che è tutto concentrato sul nuovo brano (pazzesco), in uscita a ottobre. Ma l’ipotesi di un suo ingresso nella casa, pur piacendo a tutti, sembrerebbe abbastanza difficile. Malgy, infatti, sarebbe già pronto come opinionista al Grande Fratello di Barbara D’Urso, che inizierà probabilmente a marzo 2021. Basta. Punto, a capo.

