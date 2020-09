Le Iene, Dagospia: malumori per lo scontro tra il programma e Gianluigi Nuzzi per Olindo e Rosas

04 settembre 2020 a

Indiscrezioni "televisive" rilanciate dal sempre ben informato Dagospia. Voci relative ad alcune tensioni che avrebbero agitato Mediaset, nel dettaglio tensioni tra Gianluigi Nuzzi e Le Iene. Come è noto, il programma di Italia 1 da tempo indaga sulla strage di Erba, su Olindo e Rosa, proponendo una linea apertamente innocentista. Linea che non viene condivisa, affatto, da Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, programma di punta per la cronaca a Mediaset. E su Dago si legge: "Gira voce che lo scontro tra Le Iene e Nuzzi sulla strage di Erba (con tanto di replica non concessa da La Stampa) avrebbe creato malumori a Cologno Monzese. Il conduttore di Quarto Grado 'snobba' Le Iene, questi pretendono rispetto. C'è chi li ha invitati alla calma, almeno in pubblico", conclude Dagospia.

