Paolo Bonolis in difesa di Flavio Briatore: "Una grottesca caccia al malato, voi siete pazzi"

04 settembre 2020 a

a

a

Nel tritacarne mediatico, in primissima linea ad attaccarlo Selvaggia Lucarelli, ci è finito Flavio Briatore. Già, massacrato dopo la positività al coronavirus, massacrato perché più volte aveva criticato la linea ritenuta eccessivamente allarmista di governo ed istituzioni. E in difesa di mister Billionaire, ora, si schiera anche l'amico Paolo Bonolis, il conduttore Mediaset, che intervistato dall'Huffington Post non usa mezzi termini: "Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque... noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate". Quest'ultimo riferimento è a una partita di calcetto, a cui tra gli altri hanno partecipato anche Bonolis e Briatore, disputata pochi giorni prima del tampone positivo del manager.

"Basta mi avete rotto". Berlusconi con il Covid, Briatore sbotta: su di lui pesanti accuse

E ancora, in difesa di Briatore, Bonolis aggiunge: "Trovo ridicolo questo j'accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore, il presidente dell'AGUI, l'Associazione dei Grandi Untori Italiani". Insomma, il conduttore invita ad abbassare i toni contro i contagiati e conclude con un appello: "Torniamo a interessarci di cose più serie, pensiamo al rispetto dell'altro e alla situazione che stiamo vivendo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.