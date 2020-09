E' sempre mezzogiorno, la confessione di Antonella Clerici: "Non ero più quella di prima, di chi mi sono fidata"

21 settembre 2020 a

Antonella Clerici torna dove aveva lasciato: da un programma di mezzogiorno, sempre su Rai 1, che guardacaso si chiama appunto E' sempre mezzogiorno. Il daytime è sempre stata la sua nicchia ha dovuto subire ob torto collo il cambio con Elisa Isoardi, quando nell'ammiraglia di casa Rai le quote Lega sovrabbondavano. Ora la Clerici torna e si racconta in un'intervista al Corriere della Sera. Parla del nuovo format di Stand By Me.

Parla di una rivalsa sull'ex direttrice Teresa De Santis che la mise da parte, "all'inizio l'ho vissuta male, poi più passava il tempo più ho iniziato a capire che stava diventando un'opportunità per ripensare a mente sgombra a tante cose. Ho cambiato vita, da Roma mi sono trasferita ad Arquata Scrivia, tra appennino ligure e piemontese, poteva essere un salto nel buio, invece ho conosciuto un mondo. Un mondo che ora porto in tv. Io del resto ho sempre fatto così: ho sempre portato la mia vita e le mie passioni in tv".

Quanto al passato invece è piuttosto critica verso se stessa: "Non ero più quella di prima, l'Antonella che si prende in giro, ero entrata nella routine, tiravo via. Alcuni programmi li ho sbagliati perché invece di dare retta me, ho dato retta a come mi volevano gli altri: devi essere sobria, guardare il gobbo, essere impostata. Invece io sono un cavallo selvaggio, mi devi lasciare correre, anche quando sbaglio. Se alcuni programmi che ho fatto non sono andati bene credo sia dipeso dal fatto che ero un cavallo domato, io ho bisogno di essere come Spirit", ha concluso Antonella Clerici.

