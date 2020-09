Grande Fratello Vip, Marco Bellavia sull'Ares Gate: "Come mai Gabriel Garko....". Insinuazione-terremoto: "Finalmente finirà gente in galera"

24 settembre 2020 a

Tiene banco il cosiddetto AresGate, scatenato al Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, dalle loro confessioni sulla presunta setta satanica al centro di certi ambienti dello spettacolo romano. E il caso tiene banco anche su Twitter, dove Marco Bellavia, ex volto dei programmi per ragazzi di Italia 1, sgancia la sua bomba. Un utente, infatti, gli chiedeva: "Come mai Gabriel Garko ha avuto solo relazioni con colleghe dell’agenzia?", il riferimento è all'agenzia Ares al centro della vicenda. "E come mai - riprende l'utente - dopo l'uscita della Grimaldi dall'agenzia si è fidanzata e poi sposata con Imma Battaglia?". Pesantissima la risposta di Marco Bellavia: "Relazioni finte, è sempre stata usanza dagli anni 80 anche per coprire l’omosessualità di diversi personaggi. Oggi tutto dovrebbe essere cambiato, gli strascichi rimangono", conclude, con un evidente riferimento a Gabriel Garko, che fu una delle punte di diamante dell'Ares Film. E ancora, parlando della vicenda, Bellavia ha aggiunto: "Ne vedremo delle belle questo è certo, altro che Mark Caltagirone. Qui andranno in galera persone davvero, finalmente". Parole pesantissime.

