Maria De Filippi, la confessione sulla Rai scuote Mediaset: "Guardo su e giù"

Maria De Filippi si confessa a Selvaggia Lucarelli e ammette di guardare "Ballando con le stelle". Una dichiarazione che ha lasciato tutti sorpresi, visto che le due sono al centro di una vera e propria sfida il sabato sera. Da una parte c'è il programma di e con Maria De Filippi, Tu si que vales; dall'altra c'è la trasmissione condotta da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, dove la Lucarelli occupa uno dei cinque posti in giuria.

"Il nostro problema è sopravvivere". Milly Carlucci, profezia nera su Ballando con le stelle: Rai contro Mediaset, sorpresa disastrosa?

"Io guardo su e giù. Tu non puoi ma io sì, quindi guardicchio da una parte e dall’altra", ha ammesso la popolare conduttrice di canale 5, che è intervenuta nella trasmissione Le Mattine su Radio Capital. La De Filippi, quindi, ha fatto intendere che non segue la puntata per intero, ma fa zapping tra un programma e l'altro. Cosa che riesce a fare perché Tu si que vales è registrato, mentre il programma della Carlucci va in onda in diretta. Molto più schiva sul tema è proprio la presentatrice di Ballando che, intervistata da Massimo Bernardini su TvTalk, non ha voluto commentare gli ascolti delle due trasmissioni del sabato sera, preferendo concentrare il suo intervento sul suo programma.

