Selvaggia Lucarelli, impensabile: con chi la hanno beccata a cena. "E ha pagato lui", garantisce Novella 2000

Clamoroso, impensabile, ma vero. Lo assicura Novella 2000. Di che si parla? Si parla di una cena di Selvaggia Lucarelli, assolutamente extra-ordinaria: è stata avvistata a Milano, in un "esclusivo ristorante", insieme al suo "nemico giurato", Flavio Briatore. Lo stesso Briatore contro il quale Selvaggia ha battagliato per tutta l'estate sul coronavirus. Il rotocalco fa sapere che la strana coppia "parlava fitto e in modo piuttosto familiare e dava l'impressione di non preoccuparsi che qualcuno li avvistasse insieme". Dagospia, nel rilanciare la notizia, si interroga: "L'imprenditore ha già dimenticato le mazzate che gli ha riservato quest'estate la giornalista sul caso Billionaire e il contagio in Sardegna?". I due sono stati pizzicati al Baretto di Via Senato. Il tutto, bene sottolinearlo, dopo l'intervista firmata proprio dalla Lucarelli a Briatore e pubblicata sul Fatto Quotidiano. Novella 2000 infatti ipotizza che i due potrebbero essersi ritrovati per gli "strascichi suscitati" proprio dall'intervista che ha fatto tanto discutere. "Certo, alla fine del pranzo il conto è toccato pagarlo a lui, ma di sicuro doveva essere meno salato di quante la giornalista gliene ha suonate nei mesi scorsi...", conclude tagliante l'articolo di Novella 2000.

