Ballando con le Stelle, trionfo di Alessandra Mussolini: che disastro per Selvaggia Lucarelli

Francesco Fredella 04 ottobre 2020 a

a

a

Terza puntata di Ballando con le Stelle quella in onda sabato 3 ottobre su Rai 1, condotta da Milly Carlucci. Emozioni e sfide in primo piano. Davoli e la Boccafoschi sfidano sfidare Antonio Catalani e Tove Villfor, che si salvano col 71% delle preferenze. Catalani, ancora una volta, è salvo grazie al contributo del pubblico. Le due squadre si sfidano con il contributo del voto social. Ma la classifica, che stilano i giurati, cambia grazie al tesoretto assegnato da Alberto Matano. Un valore di 50 punti, che va nelle mani di Costantino Della Gherardesca (spesso criticato dai giurati). Ma l’antigiuria chiede metà del tesoretto, ovvero 25 punti, ad Alessandra Mussolini. Costantino, in questo modo, arriva al secondo posto mentre la Mussolini il primo. Uno smacco alla giuria, in particolare a Selvaggia Lucarelli, molto critica con la Duciona e non solo per le sue performance danzerecce. Tutto può cambiare da una puntata all’altra.

"Salvini? Abuso di potere, anti-costituzionale". Vergogna su Rai 1: si balla? No: chi insulta e condanna il leghista in prima serata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.