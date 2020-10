Ballando con le Stelle, dramma per Alessandra Mussolini: cade di faccia, corsa in ospedale

05 ottobre 2020 a

Alessandra Mussolini ha avuto un brutto incidente durante le prove di Ballando con le stelle ed è stata trasportata in una clinica romana, dove valuteranno i danni riportati. È quanto riportato da un flash di Dagospia, sempre molto informato su queste vicende. La duciona è una delle concorrenti più interessanti e allo stesso tempo più discusse di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci su Rai 1: sui social sono già diventati celebri gli scontri tra la Mussolini e Selvaggia Lucarelli, con le due che non perdono occasione di provocarsi tra un ballo e l’altro. Stavolta però la faccenda è seria perché Alessandra ha avuto bisogno del soccorso dopo una brutta caduta verificatasi durante le prove di Ballando. Il suo compagno, il cubano Maykel Fonts con cui ha già stretto una forte intesa, la stava facendo volteggiare a testa in giù quando la Mussolini è precipitata al suolo di faccia: immediati i soccorsi, si attendono aggiornamenti dalla clinica romana.

