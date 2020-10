Ballando con le Stelle, Salvini replica allo sfregio di Mariotto? Selvaggia Lucarelli insulta il leghista: "Fai tristezza"

04 ottobre 2020 a

Il caso si complica. Breve premessa. Sabato 3 ottobre, nel corso della puntata di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci su Rai 1, ha fatto irruzione il caso Gregoretti, il processo a Matteo Salvini, il "sequestratore". Già, perché Guillermo Mariotto ha pensato bene di affermare quanto segue: "Caso Gregoretti? Il gesto di Salvini contro i migranti è anticostituzionale e un abuso di potere". Parole che hanno stonato, e non poco, in un varietà in prima serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Parole riprese e rilanciate da Salvini sui social: "Sentenza lapidaria del giudice di Ballando con le Stelle: dice che ho commesso un atto anticostituzionale e un abuso di potere... Mah". Niente di particolarmente scabroso. Ma a Selvaggia Lucarelli, che di Ballando con le Stelle è giudice, quanto scritto dal leghista non è piaciuto. Tanto che ha rilanciato il post su Instagram di Salvini e ha commentato: "Ma la tristezza di quest'uomo che usa l'hashtag del momento per farsi un po' di pubblicità". Il riferimento è all'hashtag #ballandoconlestelle. Quanto livore, Selvaggia...

"Salvini? Abuso di potere, anti-costituzionale". Vergogna su Rai 1: si balla? No: chi insulta e condanna il leghista in prima serata

