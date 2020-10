Paola Caruso, nudo integrale in prima pagina: il calendario oltre la censura, la foto sconvolgente

Francesco Fredella 08 ottobre 2020 a

a

a

Senza veli. E tornano di moda i calendari sexy, che negli anni Novanta andavano fortissimo. Ora a riaprire le danze ci pensa Paola Caruso, per antonomasia la Bonas di Paolo Bonolis ad Avanti un altro. Una ragazza bellissima, bionda, che siete nei salotti televisivi di Mediaset. Ora posa per For Man. In pratica, è la Musa ispiratrice del nuovo anno, il 2021, che tra pochi mesi arriverà. Foto mozzafiato, ad alto tasso erotico, mai volgari. Una bomba sexy che il pubblico ha conosciuto all’Isola dei famosi con una risata travolgente. la Caruso ha un figlio - si chiama Michele - ed è nato dalla storia con Francesco Caserta. Tra loro i rapporti sono stati spinosi per diverso tempo, ma ora - secondo i beninformati - sarebbe tornato il sereno. Lo scorso anno Paola è stata protagonista di una storia lampo con Moreno Merlo, finita male tra carte bollate e lettere degli avvocati. Ma Merlo, dj milanese, ha sempre ribadito di non aver mai ricevuto nessuna denuncia.

Francesca Brambilla, nudo integrale su letto. La Bonas di Bonolis di nome e di fatto: la foto oltre la censura | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.