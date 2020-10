Vittoria Schisano a Ballando con le stelle, una battaglia trans. "Canino mi ha detto di non parlare della mia infanzia"

10 ottobre 2020 a

Sta conquistando il pubblico di Ballando con le stelle, ora a Vittoria Schisano basta solo conquistare i giurati. Intervistata da Novella 2000, l'attrice concorrente in coppia con Marco De Angelis, confida le sue sofferenze e le sue speranze. Nata uomo e diventata donna in età adulta, Vittoria vuole lanciare un messaggio dal talent vip di Milly Carlucci: "Non mi aspettavo e non meritavo il 3 di Mariotto alla prima puntata. Al di là di questo, non sto a sindacare i giudizi. Fabio Canino mi ha consigliato con affetto di non parlare più della mia infanzia. Ho compreso il suo consiglio, ma io voglio parlare della mia infanzia perché fa parte di me. Voglio lanciare un messaggio".





Resta un doloroso travaglio privato: "Con mia madre in passato abbiamo vissuto un periodo di incomprensione. Quando le ho detto la verità sulla mia identità, c'è stato un momento in cui non ha capito e ha provato ad opporsi alla mia volontà… Poi ci siamo capite, ma quando avrei avuto bisogno di una carezza lei non c'è stata. Ho trasformato la mia sofferenza in forza e facendo ciò mi sono investita di una grande responsabilità. In tanti mi ringraziano dicendomi che per loro rappresento un esempio dignitoso".

