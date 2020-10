Giuseppe Conte, aria di lockdown già dal 3 settembre. Tutto già deciso in estate? Un video inquietante

13 ottobre 2020 a

L'aria di lockdown tirava già dal 3 settembre, e il Dpcm licenziato dal premier Giuseppe Conte lunedì sera, con lo stop a movida, bar, ristoranti e il "consiglio" di indossare la mascherina anche in casa e di non invitare più di 6 persone non ha colto di sorpresa gli italiani.

Non, perlomeno, i Sansoni, esilarante duo comico che in un video risalente, appunto, al 3 settembre, profetizzava su Facebook la deriva attuale. "Sta finendo il lievito nei supermercati", avvertono: è il segnale, stiamo tornando all'incubo casalingo di marzo, più velocemente di quanto temevamo. E non ci resta che pregare San Giuseppe da Foggia.

