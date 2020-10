Francesco Renga, lutto in famiglia: "Se n'è andato", la più terribile delle notizie

16 ottobre 2020 a

E' morto il papà di Francesco Renga. Si chiamava Salvatorico, aveva 91 anni ed era malato da tempo di Alzheimer. Il cantante ha voluto ricordarlo pubblicamente attraverso un post. "Mio padre se n’è andato… mi piace pensare che ora sia finalmente di nuovo insieme a mia madre, Jolanda il suo unico grande amore - questo il pensiero affidato a Instagram insieme a una foto del genitore scomparso -. È questa speranza che mi aiuterà a sopportare la sua mancanza, voglio poi ringraziare tutte le persone che in questi giorni mi hanno mandato i loro messaggi di affetto e vicinanza. Grazie di cuore a tutti". Salvatorico si trovava in una residenza per anziani a Brescia. L'uomo, in realtà, era originario di Tula, in provincia di Sassari; poi si è arruolato giovanissimo nella Guardia di Finanza e quindi si è trasferito al nord.

Il post di addio di Renga è stato subito commentato da fan e personaggi noti. Tra i primi a far sentire il proprio sostegno al cantante, c’è stato Nek: "Ti vogliamo bene. Che Dio accolga il tuo papà". Poi è stata la volta di Vasco Rossi e Rudy Zerbi, che hanno inviato un forte abbraccio social all'artista; Ermal Meta, che si è detto parecchio dispiaciuto per la notizia; i Modà, che hanno lasciato un cuore rosso sotto al post in segno di vicinanza. E non è mancata ovviamente la vicinanza dei fan.

