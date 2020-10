Grande Fratello Vip, la bordata di Flavia Vento contro Adua De Vesco: "Falsa e assurda"

Francesco Fredella 26 ottobre 2020 a

E adesso Flavia Vento svela i progetti per il futuro. “Ho creato un format, un game show (con principessa e strega cattiva, altri personaggi): vorrei portarlo in tv. Mi piacerebbe in qualche modo fare l’autrice”, racconta. Poi torna a parlare del Grande Fratello Vip e della sua uscita, improvvisa dalla casa di Canale 5 più spiata d'Italia dopo appena 24 ore. “Ci sono tante persone false nella casa. Una di queste è Adua Del Vesco, la trovo assurda.

on mi va di fare altri nomi, ma potrei andare ancora avanti”, dice Flavia Vento sul programma condotto da Alfonso Signorini. Qualche settimana fa si era ipotizzato un suo rientro nella casa. “Solo se ci fossero i miei cani, ma sarebbe impossibile. Difficile”, conclude l’ex gieffina vip. Che strizza l’occhio al mondo della tv con una nuova idea.

