Paola Perego positiva al coronavirus. A rischio Forum di Barbara Palombelli?

Paola Perego è positiva al coronavirus. La popolare conduttrice si aggiunge così al lungo elenco di personaggi della televisione che di recente hanno detto di aver contratto il coronavirus, come Gerry Scotti e Carlo Conti. A dare la notizia è stata lei stessa con un post su Instagram: "Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina…Sono asintomatica a casa sotto controllo medico". La Perego, però, è stata ospite di Barbara Palombelli a Forum proprio il giorno prima dell'esito del tampone. Ecco perché dopo la notizia, molti telespettatori si sono chiesti se adesso la messa in onda del programma di Rete4 potrebbe essere a rischio. Resta da capire cosa deciderà Mediaset: metterà tutti in quarantena dopo l’annuncio della positività di Paola Perego? Inoltre, ci si chiede anche cosa ne sarà del nuovo programma della Perego, Il filo rosso, che sarebbe dovuto partire sabato 7 novembre su Rai2. Le ipotesi sono due: o la Rai deciderà di posticipare la trasmissione finché la conduttrice non si sarà negativizzata o la conduzione potrebbe avvenire da casa. Proprio come nel caso di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

