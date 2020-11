Gigi Proietti, i carabinieri gli rendono onore: "Vogliamo ricordarti così", una foto che ha fatto la storia

02 novembre 2020 a

Tra i tanti ruoli interpretati da Gigi Proietti tra teatro, cinema e televisione non può certamente essere dimenticato quello del Maresciallo Rocca, la fiction di successo andata in onda sulla Rai tra la fine degli anni ’90 e l’inizio di quelli 2000. Nel giorno della morte, avvenuta proprio in concomitanza con l’ottantesimo compleanno, il grande attore romano è stato omaggiato anche dall’Arma dei Carabinieri che, avendo vestito i panni del Maresciallo Rocca per diversi anni, lo considerano quasi alla stregua di un collega: “Hai saputo farci sorridere con tanti personaggi e mille sguardi, espressioni, barzellette. Noi vogliamo continuare a ricordarti così, col volto del Maresciallo Rocca, che hai interpretato con umanità, passione e la giusta dose di ironia”. Tra l’altro qualche anno fa Proietti aveva concesso un’intervista proprio al sito istituzionale dell’Arma, dove ha parlato dei Carabinieri come l’incarnazione dell’italianità: “Lo sono in tutto, dalla divisa all’atteggiamento, al modo di fare. Tutto è italiano in loro, è difficile non scorgervi qualcosa che si discosta dall’italianità più accentuata. Sono un simbolo della nostra Italia”.

