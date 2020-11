Alba Parietti: "Ho chiesto al GF Vip la squalifica per mio figlio Francesco Oppini"

Francesco Fredella 03 novembre 2020 a

Quel comportamento ha creato scompiglio. Francesco Oppini con le frasi sessiste contro Dayane Mello e Flavia Vento resta al centro di una polemica senza precedenti. Adesso spunta un’indiscrezione: sua madre Alba Parietti avrebbe chiesto al Grande Fratello Vip di prendere provvedimenti nei confronti di suo figlio. "Quello che posso dire è che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per la squalifica. Tuttavia è stata data a Francesco una seconda possibilità̀, che lui stesso non credeva di meritare. Ha sbagliato, avrebbe accettato la squalifica a testa bassa, umiliato giustamente perché si è reso conto delle gravi cose che aveva stupidamente detto con sciocca leggerezza. Uno scherzo di cattivo gusto. Tuttavia la produzione ha deciso di non eliminarlo", dice la Parietti.

"La voglia di metterle le mani addosso". Frase-choc di Francesco Oppini, Federica Panicucci picchia durissimo

Ma il cielo sulla casa del Gf vip diventa sempre più cupo: Salvo Veneziano e Denis Dosio si scagliano contro la decisione di Alfonso Signorini, che ha salvato in extremis Oppini. Addirittura Veneziano, ex concorrente, attacca: “Non dovrebbe più condurre lui”. Lo dice al telefono con noi di Libero. Una frase choc. Cala il gelo. E ora si attende la risposta del conduttore, che sicuramente nella puntata di venerdi tornerà sulla faccenda.

