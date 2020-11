Gigi Proietti, l'ultimo toccante omaggio: il brano degli allievi del Laboratorio

10 novembre 2020 a

A ricordare Gigi Proietti ci pensano ancora una volta i ragazzi del Laboratorio, la scuola di teatro e cinema (un vero gioiello della Capitale) fondata dal maestro per antonomasia che è scomparso per un attacco cardiaco nel giorno del suo ottantesimo compleanno (il 2 novembre scorso). Proietti ha lasciato un vuoto immenso. Incolmabile. Così, gli allievi del Laboratorio sono pronti a ricordarlo con un omaggio unico. Un brano che hanno già preparato e che sarà inciso nei prossimi giorni. Si tratta di un lavoro corale che renderà unico nel tempo l’omaggio al grande Proietti. Una sorta di sonetto in chiave moderna, quindi cantato, a cui lui era legatissimo. Quando morì Sordi, in una piazza San Giovanni gremita di gente, fu proprio Proietti a recitare un sonetto in suo onore.

E dalle nostre indiscrezioni, pare che i ragazzi del Laboratorio si siano già messi al lavoro per questo brano che renderà onore al Grande Gigi. Che manca a tutti. Ma la nota dolente è legata alla la salma dell’artista, che è in coda per la cremazione al cimitero Flaminio di Roma. Sembra non essere nella lista tra quelle che verranno cremate la prossima settimana e quindi potrebbe esserci uno slittamento. Intanto, s’apprende che le sue ceneri verranno tumulate nel cimitero degli artisti, che si trova nel quartiere Testaccio della Capitale.

