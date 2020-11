Boomdabash, il gruppo salentino torna con un nuovo singolo e un nuovo video: ecco "Don't worry"

14 novembre 2020 a

Da ieri è on line su YouTube il video di Dont’worry” il nuovo singolo dei Boomdabash uscito sempre ieri. Il gruppo salentino torna così con un nuovo singolo che è "un invito a non perdere la speranza nonostante i molti momenti bui della vita quotidiana", fanno sapere i campioni dei tormentoni estivi.

Il videoclip del brano è diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv. Insieme al gruppo protagonista nella clip è una ragazza adolescente che in un contesto di crisi famigliare e di continui litigi tra i genitori trova rifugio nella musica che in questo senso diviene ancora di salvezza e spensieratezza seppur per pochi minuti, aiutandoci ad evadere dalle difficoltà del mondo circostante.

