Alessandra Amoroso, è la sua estate: quatto settimane di fila in testa con i Boomdabash nella Power Hit

20 luglio 2020 a

a

a

Quarta settimana. Sono in vetta i Boomdabash & Alessandra Amoroso. Stiamo parlando della classifica del Power hit estate di RTL102.5, che a settembre all’Arena di Verona decreterà il tormentone di questa estate. Seguono: Irama, Achille Lauro, Lady Gaga&Ariana Grande e Francesco Gabbani. “Siamo molto felici di questo risultato, e ringraziamo tutte le persone che stanno ballando e cantando Karaoke, è bello che stia dando tanta energia, è importate in questo momento”, commentano i Boomdabash e Alessandra Amoroso.

La classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio che premierà il tormentone dell’estate 2020 è realizzata da RTL 102.5, in collaborazione con EarOne. Come ogni anno la classifica verrà stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne e il voto degli ascoltatori, che potranno esprimere la propria preferenza tramite il sito rtl.it.

Da lunedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, Angelo Baiguini, La Zac e Fabrizio Ferrari annunceranno, in ognuno dei 5 giorni di trasmissione, 10 canzoni presenti nella classifica settimanale, nella posizione in cui si trovano in quel momento. Durante il weekend dalle 15.00 alle 17.00 invece, verranno annunciati i 50 brani in classifica: il sabato, dalla posizione nr.50 alla nr.26, e la domenica, dalla nr.25 alla prima posizione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.