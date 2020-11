Gerry Scotti, la prima foto dopo il ricovero in ospedale: "Grazie a loro". Notate nulla di diverso?

16 novembre 2020 a

a

a

“A casa, finalmente”. Gerry Scotti è fuori dal tunnel del coronavirus e ha lasciato l’ospedale: a comunicarlo è stato lo stesso conduttore storico di Mediaset, che ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae finalmente nella sua abitazione. Nonostante sia ormai in salute, non si può non notare un certo dimagrimento frutto del dramma appena passato. “Grazie a tutti voi - ha scritto sui social - al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”. Scotti è stato ricoverato qualche giorno dopo essere risultato positivo al Covid alla fine di ottobre: in totale ha passato una decina di giorni in un ospedale milanese, ma fortunatamente è riuscito a superare la malattia. Gli auguriamo di tornare presto al massimo della forma e ai suoi impegni televisivi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.