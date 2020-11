Iva Zanicchi, il primo video dopo il ricovero per Covid: "Vado a casa grazie ai loro sacrifici, non si fermano mai"

17 novembre 2020 a

“Sono uscita dall’ospedale, vado a casa”. Iva Zanicchi ha vinto la battaglia con il Covid e ha lasciato l’ospedale di Vimercate in cui era stata ricoverata per una polmonite. L’artista 80enne era risultata positiva a novembre ed era stata ricoverata otto giorni fa, adesso può festeggiare lo scampato pericolo e le dimissioni insieme a medici e infermieri che si sono presi cura di lei. “Volevo ringraziare loro - ha scritto sul suo profilo di Instagram - perché non sono solo eroi, sono professionisti che fanno dei grandi sacrifici e che non si fermano mai. Vi auguro ogni bene, e grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”. Nei giorni scorsi la Zanicchi aveva registrato alcuni video in ospedale per ammonire tutti i suoi fan sul reale pericolo del Covid: “È un virus che infetta in un modo bestiale, bisogna stare molto attenti. Io lo sono sempre stata e sono sempre andata in giro con guanti e mascherina, ma penso di averlo preso quando sono andata a trovare in ospedale il marito di mia figlia che è ricoverato”.

