Melissa Satta, una strepitosa lezione: "Stavo impazzendo". Battaglia al coronavirus, perché la ha tenuta nascosta

Una discreta lezione, da parte di Melissa Satta. Già, perché la meravigliosa showgirl sarda si è presa il coronavirus, proprio come il figlio Maddox, di sei anni. Oggi, sono entrambi negativizzati. Eppure Melissa Satta non è stata bene, affatto. Il periodo di quarantena e guarigione lo ha trascorso a Milano, nella privacy più assoluta. E ora, quando tutto si è risolto per il meglio, spiega le ragioni che la hanno spinta a comportarsi in questo modo, molto differente rispetto a quello di tanti altri personaggi più o meno famosi. Su Instagram, in una serie di stories, l'ex Velina ha fatto sapere che "sia io che Maddox siamo risultati negativi perché sì, purtroppo siamo stati contagiati anche noi". E ancora: "Siamo stati due settimane chiusi in casa, ho voluto vivere questo momento in riservatezza". E ancora: "Maddox è stato bene, io un po’ meno, sono ancora un pochino debole - ha sottolineato -. Non è stato facile stare due settimane chiusa in casa stavo impazzendo, non potevo muovermi. La prima settimana l’ho passata tutta a letto, mi sentivo stanchissima", conclude Melissa Satta.

