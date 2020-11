Ylenia Carrisi, la rivelazione di Maurizio Costanzo su Romina Power: "Perché riesco a capirlo, 26 anni dopo"

23 novembre 2020 a

Sono passati 26 anni dalla tragica scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power. Ma la madre, come è noto, non vuole rassegnarsi all'idea che sia morta, una morte che non è mai stata definitivamente accertata. Romina coltiva ancora la speranza di ritrovarla. E di questo caso, lunghissimo e doloroso, se ne parla su Nuovo Tv, nella rubrica di Maurizio Costanzo, a cui un lettore chiedeva se a suo giudizio fosse possibile che dopo tutti questi anni, la ragazza sia ancora viva. Costanzo non ha queste risposte, ma spiega: "La perdita di un figlio o, peggio ancora, non sapere che fine abbia fatto, deve essere qualcosa di terribile, che ti lascia dentro un vuoto incolmabile. Comprendo, quindi, questa donna afflitta dal dolore ancora dopo 26 anni". E ancora: "Non so dirle se le notizie che, talvolta, vengono pubblicate siano vere oppure no", rimaca. "Romina pensa alla figlia Ylenia e la ricorda pubblicando sue foto", conclude Maurizio Costanzo.

