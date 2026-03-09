Romina Power, la foto con Albano: "Anche noi una famiglia nel bosco. Sarei diventata una tigre"

Libero logo
lunedì 9 marzo 2026
Una foto che mostra i segni del tempo, una famiglia sorridente su un prato. Romina Power ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una vecchia immagine di famiglia che ritrae lei con l'oggi suo ex marito Al Bano e i loro quattro figli quando erano ancora piccoli.

"L'altra famiglia del bosco", scrive la cantante americana, ormai italiana d'adozione. E poi un lungo post sulla vicenda che da settimane attira l'attenzione, ovvero quella della famiglia nel bosco. "Finora non ho espresso la mia opinione in merito a ciò che sta subendo questa famiglia - scrive Romina -. Negli anni '60 io e Albano eravamo la famiglia nel bosco solo che facevamo anche tournée e incidevamo dischi".

"Se qualcuno avesse fatto a me ciò che stanno facendo a questa povera mamma io sarei diventata una tigre!!", sottolinea chiarendo come la pensa sulla vicenda che ha visto la mamma Catherine Birmingham allontanata dai suoi tre bimbi, ancora ospitati nella casa-famiglia di Vasto da ben 4 mesi. 

"Ma come osano separare una mamma dai suoi figli? L'unico sbaglio che hanno fatto è aver scelto l'Italia per vivere. Se avessero scelto un altro Paese, tipo Grecia, Portogallo, Spagna… questo non sarebbe successo! Ma come sta cambiando l'Italia! Che tristezza. Io spero che Giorgia Meloni possa intervenire per proteggere questa famiglia!". L'artista ha anche taggato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

